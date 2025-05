Traffico Roma del 23-05-2025 ore 20 | 30

Il traffico a Roma nella serata del 23 maggio 2025, alle ore 20:30, risulta generalmente scorrevole sulla principale rete viaria della capitale. Tuttavia, si segnalano rallentamenti e code tra Tuscolana e Appia, causati da un veicolo in panne sulla carreggiata interna del Raccordo Anulare. Sono in corso lavori notturni che potrebbero ulteriormente influire sulle condizioni di circolazione.

Luceverde Roma Verri trovati dalla redazione poco il traffico sulla principale rete viaria della capitale qualche problema a lungo la carreggiata interna del raccordo anulare dove per un veicolo in panne Ci sono rallentamenti o code tra Tuscolana e Appia questa notte per lavori della 0:30 e fino alle 5 chiusa via Cernaia tra via Goito & via Castelfidardo deviazioni anche per le linee di bus lavori di notte anche sulla formazione di Roma nord tra le 23 e le 6 chiusura tra l'auto Sole Fiano Romano in direzione di Roma con orario 20 25 chiusa anche la diramazione di Roma Sud tra Torrenova e il raccordo anulare le due direzioni per quanto riguarda i trasporti anticipiamo che per lavori lungo la linea C della metropolitana questo fine settimana I treni sono sostituiti da bus ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma.