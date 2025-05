Tradimento anticipazioni 24 maggio | Guzide scopre la verità su Hakan Tolga esce di prigione

Il 24 maggio, su Canale 5, torna l’amatissima serie turca Tradimento. Guzide sta per scoprire la verità su Hakan, mentre Tolga esce di prigione. Tra misteri e rivelazioni, questo episodio promette suspense e colpi di scena. Non perdere l’appuntamento alle 15.10 per scoprire cosa riserva il futuro dei protagonisti.

Dopo tanti dubbi, Guzide sta per scoprire chi è davvero Hakan. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Tradimento, la serie turca in onda su Canale 5. Nuovo appuntamento domani, sabato 24 maggio, con la serie turca Tradimento. L'appuntamento è alle 15.10 su Canale 5. Finalmente Tolga esce di prigione, mentre Guzide scopre la verità su Hakan. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio. Dov'eravamo rimasti Dopo il doppio appuntamento del venerdì, ritroveremo Selin fuori pericolo e pronta a raccontare la verità alla polizia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 24 maggio: Guzide scopre la verità su Hakan, Tolga esce di prigione

