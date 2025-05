Toyota e Special Olympics l’inclusione al Giro d’Italia

Il 22 maggio, durante la 12ª tappa del Giro-E, Toyota e Special Olympics hanno unito le forze per promuovere l'inclusione. Gli atleti di Special Olympics, insieme alla capitana Elisa Scarlatta, hanno pedalato oltre 60 km, simbolo di integrazione e sportività, dimostrando come lo sport possa abbattere ogni barriera e unire le persone.

ROMA (ITALPRESS) – Il 22 maggio, in occasione della 12^ tappa del Giro-E da Reggio Emilia a Viadana, sotto la guida della capitana Elisa Scarlatta, gli atleti di Special Olympics Alberto Cecchetti, Federico Lucarelli e Marco Curti hanno rappresentato il Toyota Team pedalando per oltre 60 km, tenendo alti i valori della determinazione e dell’inclusione. “Siamo entusiasti che per il terzo anno consecutivo, Special Olympics abbia accettato la sfida e rappresentato il Team Toyota al Giro-E con i suoi atleti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

