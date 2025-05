Torna L’arte ti fa bella a cura del Centro d’arte Raffaello | in mostra le stampe digitali d’autore di Marco Favata

Torna "L’arte ti fa bella", a cura del Centro d'Arte Raffaello, presentando le stampe digitali di Marco Favata. Un progetto che celebra simboli iconici del cielo palermitano, reinterpretati in chiave moderna e pop: le cupole del Carmine Maggiore e del Gesù di Casa Professa. Due nuove serie che unite arte e contemporaneità per un’esposizione sorprendente.

Un progetto che celebra due simboli iconici del cielo di Palermo: la cupola della Chiesa del Carmine Maggiore e quella della Chiesa del Gesù di Casa Professa, reinterpretati in chiave contemporanea e pop. Si tratta di “Cup Metal Pop”, le due nuove serie firmate da Marco Favata - talento. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Torna “L’arte ti fa bella” a cura del Centro d’arte Raffaello: in mostra le stampe digitali d’autore di Marco Favata

