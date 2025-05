Torna la Festa della Madonnina del Ponte a Montepegli con stand gastronomici e musica dal vivo

Da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno, Montepegli a Rapallo torna con la Festa della Madonnina del Ponte. Tre giorni di festa tra stand gastronomici al coperto e musica dal vivo con le orchestre di Antonio Maenza, Pietro Galassi e Daniele. Un’occasione per divertirsi, gustareSpecialità locali e vivere momenti di convivialità in compagnia.

Da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno, presso la località Montepegli a Rapallo, torna la Festa della Madonnina del Ponte. Tre giorni con stand enogastronomici al coperto e serate danzanti a partire dalle ore 21 con l'Orchestra Antonio Maenza, l'Orchestra Pietro Galassi e l'Orchestra Daniele.

