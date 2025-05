Torino-Roma | le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Domenica 25 maggio, la Roma affronta in trasferta il Torino nell'ultima giornata di Serie A. I giallorossi, impegnati a conquistare un posto in Europa e in cerca di un nuovo allenatore, sono determinati a chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Ecco le probabili formazioni e tutte le informazioni su dove vedere la partita in tv e in diretta streaming.

Domenica 25 maggio la Roma giocherà in trasferta contro il Torino la 38esima e ultima giornata di Serie A. I giallorossi, che si devono guardare le spalle dalla Lazio e che sono alla ricerca del nuovo allenatore dopo la Klopp-mania, sono ancora a caccia di un posto nelle coppe europee e sognano. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Torino-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Scopri altri approfondimenti

Serie B: orari, probabili formazioni e dove vedere le partite della 34esima giornata

La 34esima giornata di Serie B si avvicina, con gli ultimi novanta minuti di regular season che promettono emozioni e fattori decisivi per playoff e playout.

Coppa Italia, Milan-Bologna: dove vedere la finale in tv e probabili formazioni

Una finale inattesa per la Coppa Italia 2024/2025 vedrà affrontarsi Milan e Bologna, giunti all'ultimo atto con grande sorpresa.

Dove vedere Inter-Lazio in tv: le probabili formazioni

Domenica 18 maggio alle 20.45, l'Inter sfida la Lazio a San Siro in un match chiave per la corsa al titolo.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Torino-Roma: probabili formazioni e statistiche; Torino-Roma: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario. L'ultima di Ranieri; Torino-Roma: le probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streaming; Torino-Roma, le probabili formazioni: il tandem offensivo sarà formato da Soule e Shomurodov. 🔗Ne parlano su altre fonti

Torino-Roma: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario. L'ultima di Ranieri

Segnala msn.com: Siamo giunti all'ultima giornata di Serie A e la Roma -trovandosi a -1 dalla Juventus- è obbligata a vincere a Torino contro i granata e deve sperare in un passo falso dei bianconeri ...

Torino-Roma: dove vederla, orario e probabili formazioni

Si legge su calcionews24.com: All’Olimpico Grande Torino andrà in scena la sfida di Serie A Torino-Roma: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Olimpico Grande Torino di Torino si giocherà la gara ...

Torino-Roma (Serie A): orario, dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico

Come scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...