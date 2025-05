Torino Cairo | Stadio sarebbe un valore aggiunto

Il presidente Urbano Cairo di Torino ha sottolineato l'importanza di uno stadio per il club come valore aggiunto e ha espresso l'interesse a procedere con i prossimi passi, nonostante le difficoltà emerse durante un incontro con il sindaco. La questione dello stadio rimane centrale nel futuro del Torino, mentre si valutano anche possibili decisioni sulla cessione del club.

Torino, il presidente Urbano Cairo parla dello stadio e dell’eventuale cessione del club. “Ho visto il sindaco al mio compleanno e non c’è stato modo di parlare dello stadio, ma evidentemente è una cosa che a noi interessa e adesso vedremo di fare tutti i passi giusti. C’è un’amministrazione che sicuramente farà le cose in maniera molto equilibrata, per cui non voglio mettere le mani avanti e dire cose in più. Ovviamente per una squadra di calcio avere uno stadio è una cosa importante e un valore aggiunto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino, Cairo: “Stadio sarebbe un valore aggiunto”

Si legge su stream24.ilsole24ore.com: (LaPresse) “Ho visto il sindaco al mio compleanno e non c’è stato modo di parlare dello stadio, ma evidentemente è una cosa che a noi interessa ...

