Tonali Juve c’è una nuova idea alla Continassa | si proverà a convincere così il Newcastle A cosa pensa il club bianconero

La Juventus sta esplorando una nuova strategia alla Continassa per convincere il Newcastle a cedere Sandro Tonali. La sessione estiva si avvicina, e il club bianconero punta decisamente sul centrocampista come obiettivo prioritario. Ecco cosa pensa la Juventus riguardo a questa mossa, in un delicato tentativo di rinforzare la rosa e rinvigorire il progetto sportivo.

Tonali Juve, c’è una nuova idea alla Continassa: si proverà a convincere così il Newcastle. A cosa pensa il club bianconero per la sessione estiva. Ormai non è più di certo un mistero: il mercato Juve ha messo nel mirino Sandro Tonali come uno degli obiettivi principali per la sessione estiva ormai alle porte. I bianconeri, finché ne avranno la possibilità, ci proveranno. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l’idea che gira alla Continassa è quella di provare a convincere il Newcastle con Douglas Luiz. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tonali Juve, c’è una nuova idea alla Continassa: si proverà a convincere così il Newcastle. A cosa pensa il club bianconero

