thea e l invecchiatore del dottor loss il romanzo di fantascienza di erica barbiani

È uscito in libreria Thea e l’invecchiatore del Dottor Loss, romanzo di fantascienza per giovani lettrici e lettori scritto da Erica Barbiani, autrice e produttrice friulana già nota in regione per i documentari Wishing on a Star (presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2024), Fiume o Morte. 🔗Leggi su Udinetoday.it