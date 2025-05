The Waterfront

Il waterfront di Havenport, North Carolina, è stato a lungo il regno della famiglia Buckley, simbolo di potere e prosperità locale. Tuttavia, con il patriarca Harlan in convalescenza e l'egemonia della famiglia minacciata, le sorti dell’impero si fanno instabili, aprendo uno sguardo sui segreti e le tensioni che si celano dietro questa tradizione familiare.

Waterfront, nuovo porto di Tremestieri e zona Falcata: le sfide dell’Autorità di sistema portuale e le richieste della Uil

Oggi si è svolto un incontro tra il neo-Commissario dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, e una delegazione UIL, per discutere le sfide legate al waterfront da Boccetta all’Annunziata, il nuovo porto di Tremestieri e la zona Falcata, evidenziando le opportunità lavorative e le esigenze del settore.

