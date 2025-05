The Waterfront | la nuova serie Netflix ispirata a una storia vera trama e quando esce

Netflix presenta "The Waterfront", una nuova serie drammatica ispirata a una storia vera, ambientata sulla costa della Carolina del Nord. Con colpi di scena e un cast di alto livello, questa produzione torna a mostrare l'abilità di Kevin Williamson nel creare suspense. L’attesa per l’uscita è alta: la serie arriverà prossimamente sulla piattaforma.

Netflix annuncia l'arrivo di una nuova serie drammatica piena di colpi di scena e ispirata a fatti realmente accaduti. Si intitola The Waterfront ed è ambientata sulla costa della Carolina del Nord. Dietro questo titolo c'è uno dei nomi più prolifici del piccolo schermo, Kevin Williamson (Scream. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - The Waterfront: la nuova serie Netflix ispirata a una storia vera, trama e quando esce

Argomenti simili trattati di recente

The Waterfront: Il trailer ufficiale italiano della nuova serie dell'ideatore di Dawson's Creek

Scopri "The Waterfront", il nuovo family drama di Kevin Williamson, creatore di Dawson's Creek e The Vampire Diaries, in arrivo su Netflix il 19 giugno.

“Maschi veri”, in crisi e molto confusi: la nuova serie Netflix

"Maschi veri" in crisi è la nuova serie di Netflix che esplora le sfide e le incertezze di uomini che si confrontano con un mondo in evoluzione.

Good American Family, recensione della nuova serie con Ellen Pompeo

"Good American Family" con Ellen Pompeo è una serie drammatica avvincente che merita l'abbonamento a Disney+.

Le notizie più recenti da fonti esterne

The Waterfront: Il trailer ufficiale italiano della nuova serie dell'ideatore di Dawson's Creek; The Waterfront, il trailer ufficiale della serie [HD]; La nuova stagione di Rimini: 16 km di waterfront green tra mare, natura e sport; The Waterfront, Trailer Ufficiale in Italiano della Serie Netflix - HD - Serie TV (2025). 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

The Waterfront: Il trailer ufficiale italiano della nuova serie dell'ideatore di Dawson's Creek

Secondo comingsoon.it: The Waterfront è il nuovo family drama creato dall'ideatore di Dawson's Creek e The Vampire Diaries Kevin Williamson per Netflix: debutterà il 19 giugno in streaming e questo è il trailer ufficiale it ...

The Waterfront, il trailer ufficiale della serie [HD]

Come scrive mymovies.it: Regia di Erica Dunton, Liz Friedlander, Marcos Siega. Una serie con Maria Bello, Jake Weary, Melissa Benoist, Danielle Campbell, Humberly González. Dal 19 giugno su Netflix.

“The waterfront”, su Netflix la nuova serie dal creatore di “Dawson’s Creek”

Segnala sorrisi.com: “The waterfront” nasce da un'idea del prolifico showrunner Kevin Williamson, l'artefice del film “Scream” e di serie cult come “Dawson’s Creek” e “The Vampire Diaries ...