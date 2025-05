TFA Sostegno X ciclo | requisiti prove e tempistiche

Il nuovo TFA Sostegno X ciclo, con oltre 32.000 posti, si apre a candidati in possesso di requisiti specifici. Il percorso, suddiviso in tre prove e riservato ai titoli adeguati, avrà inizio entro giugno 2025. Ecco tutto ciò che bisogna sapere su requisiti, prove e tempistiche per prepararsi al meglio a questa importante opportunità .

Il nuovo bando TFA Sostegno X ciclo è in arrivo e offrirà oltre 32.000 posti per chi desidera abilitarsi come docente di sostegno. Il percorso, riservato a candidati in possesso di specifici titoli, si articola in tre prove selettive. L'avvio dei corsi è previsto entro giugno 2025.

