Teresa Langella ammonisce i tifosi del Napoli dopo il corteo sotto l’hotel del Cagliari | “Mi vergogno profondamente”

Teresa Langella esprime forte disapprovazione per il corteo dei tifosi del Napoli sotto l’hotel del Cagliari, commentando su Instagram di essersi vergognata profondamente. La sua presa di posizione arriva in risposta a chi criticava gli incontri dei tifosi, sottolineando l’importanza di comportamenti rispettosi e civili nel tifo sportivo.

Con una story condivisa su Instagram, Teresa Langella ha risposto a un utente che aveva accusato i tifosi napoletani di essere stati scorretti con il Cagliari, quando ieri sera hanno organizzato un corteo sotto l'hotel in cui alloggiava la squadra per "disturbare" il sonno dei calciatori: "Vincere non serve a niente se lo fai perdendo la faccia". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Teresa Langella ammonisce i tifosi del Napoli dopo il corteo sotto l’hotel del Cagliari: “Mi vergogno profondamente”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club»

Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

Finale Coppa Italia, tifosi del Milan danneggiano la Curva Sud: rovinati i seggiolini

Nella finale di Coppa Italia del 14 maggio, il Bologna ha trionfato 1-0 contro il Milan, grazie al gol di Dan Ndoye.

Coppa Italia, Milan-Bologna: esplode la rabbia dei tifosi: “Grazie RedBird” | LIVEBLOG

La finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna accende la passione dei tifosi, scatenando reazioni forti sui social.

Cosa riportano altre fonti

Teresa Langella ammonisce i tifosi del Napoli dopo il corteo sotto l’hotel del Cagliari: “Mi vergogno profondamente”

Riporta fanpage.it: Con una story condivisa su Instagram, Teresa Langella ha risposto a un utente che aveva accusato i tifosi napoletani di essere stati scorretti con il Cagliari ...

Teresa Langella difende Napoli ma rimprovera i tifosi della squadra: “Mi vergogno”

Secondo msn.com: Teresa Langella, in seguito alle polemiche per la partita del Napoli contro il Cagliari, ha espresso il suo pensiero in merito ...

Teresa Langella esprime il suo disappunto per le polemiche prima della partita Napoli-Cagliari

ecodelcinema.com scrive: A Napoli, Teresa Langella invita i tifosi a mantenere un comportamento rispettoso in vista della partita contro il Cagliari, dopo che alcuni sostenitori hanno disturbato l'hotel dei calciatori avversa ...