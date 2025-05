Tentato omicidio nel karaoke a Prato | fermato un uomo di 28 anni

Un uomo di 28 anni è stato fermato per tentato omicidio nel locale karaoke di Prato, dove lo scorso 9 aprile si è verificata una lite violenta culminata con un'aggressione ai danni dell’imprenditore cinese Yu Liu. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni e contese, e ora proseguono le indagini per chiarire i dettagli di questa intricata vicenda.

PRATO – C’è un altro fermato per il tentato omicidio, nel locale di karaoke di via Filzi, dell’imprenditore cinese Yu Liu. Si tratta di un uomo di 28 anni, anch’egli cinese. I fatti risalgono allo scorso 9 aprile. Il tutto si è verificato nel quadro di una contesa violenta, nel corso della quale cinque cittadini cinesi, quattro uomini e una donna, hanno aggredito, colpendoli violentemente con bastoni di legno, bottiglie di vetro calci e pugni, almeno altri quattro connazionali, tre dei quali sono stati feriti in maniera grave alla testa e agli arti giudicate guaribili da un primo referto rispettivamente in 15, 12 e 5 giorni. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

Prato, 23 maggio 2025 – Si approfondisce il caso dell'aggressione nel privé del karaoke Jld, avvenuta lo scorso aprile, che ha lasciato Yu Liu in condizioni gravissime.

Un grave episodio di violenza ha scosso Milano, dove un tredicenne è stato accoltellato mentre era con il suo cane.

Un’aggressione agghiacciante ha scosso Como nella notte tra il 10 e l'11 maggio 2025, dove un giovane di 25 anni, di origini romene, ha attaccato la fidanzata mordendole un orecchio e spingendola in un dirupo.

Si legge su msn.com: Prato, 23 maggio 2025 – Ancora un arresto per il terribile agguato avvenuto la sera del 9 aprile scorso all’interno del “Bar Karaoke Jld" a Prato. Un’aggressione così violenta da sfociare in un tentat ...

Secondo today.it: Aperta un'inchiesta per tentato omicidio. La polizia ha fermato il terzo sospettato, già sotto accusa una ragazza e il suo compagno ...

Secondo 055firenze.it: Fermato un uomo per il tentato omicidio in un locale notturno a Prato avvenuto lo scorso 9 aprile.