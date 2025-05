Temporali e grandine | allerta meteo per tutta la giornata nel Chietino

Per venerdì 23 maggio, allerta meteo gialla in tutto il Chietino a causa di temporali e grandinate. Le piogge, intense soprattutto al Centro-Nord, hanno spinto la Protezione civile a emettere un avviso di criticità in 12 regioni italiane, tra cui l’Abruzzo. Prestate attenzione e adottate le dovute precauzioni per tutta la giornata.

Le piogge che nella giornata di oggi investiranno l'Italia, soprattutto al Centro-nord, hanno indotto la Protezione civile a diramare un'allerta gialla per il maltempo in 12 regioni fra cui l'Abruzzo..Il Centro funzionale regionale ha comunicato che per la giornata di oggi, venerdì 23 maggio. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Temporali e grandine: allerta meteo per tutta la giornata nel Chietino

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Un altro capriccio della primavera: allerta meteo per temporali (con rischio grandine) sulle Marche

Un altro capriccio della primavera si manifesta con un'allerta meteo per temporali e rischio grandine sulle Marche.

Un altro capriccio della primavera: allerta meteo per temporali (con rischio grandine) sulle Marche

Un altro capriccio della primavera si abbatte sulle Marche, con un'allerta meteo per temporali e rischio di grandine.

Temporali, grandine e vento sul casertano: c'è l'allerta meteo

La Protezione Civile della Campania ha diramato una nuova allerta meteo per le prossime 24 ore. Sul Casertano, si prevedono temporali intensi accompagnati da grandine e vento, con un livello di criticità idrogeologica Giallo.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile; in arrivo Temporali, Grandine e Venti forti, le zone a rischio; Allerta meteo prolungata: possibili temporali forti, colpi di vento e grandine; Temporali e grandine in arrivo: emessa una nuova allerta meteo; Un giorno da allerta meteo, in Toscana arriva il maltempo: temporali forti e grandine. 🔗Cosa riportano altre fonti

Meteo, nuova ondata di maltempo: arrivano temporali e grandine. È allerta gialla in 10 regioni

ilmessaggero.it scrive: Meteo, un nuovo impulso perturbato proveniente dalla Francia interesserà a partire da oggi - giovedì 22 maggio- le regioni settentrionali del nostro Paese, portando precipitazioni ...

Temporali e grandine: allerta meteo per tutta la giornata nel Chietino

Secondo chietitoday.it: .Il Centro funzionale regionale ha comunicato che per la giornata di oggi, venerdì 23 maggio 2025, è prevista criticità ordinaria/allerta gialla per rischio idrogeologico temporali su Abru-a (bacini ...

Meteo, dal Piemonte alla Campania: allerta gialla in 10 regioni. Arrivano temporali e grandine, ecco dove

Riporta msn.com: Meteo, un nuovo impulso perturbato proveniente dalla Francia interesserà a partire da oggi - giovedì 22 maggio- le regioni settentrionali del nostro Paese, portando precipitazioni ...