Teatro inclusione e disabilità | in scena anche la voce dei caregiver

Il teatro inclusione e disabilità si fa protagonista, portando in scena anche le voci dei caregiver. Forte di emozioni autentiche, lo spettacolo rappresenta l’ultimo atto di un progetto dedicato a superare barriere e favorire partecipazione. Martedì 27 maggio alle 21, al Teatro Nucleo di Pontelagoscuro, si terrà ‘Esclusione...’, un’occasione di confronto e riflessione su empatia e integrazione.

