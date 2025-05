Teatro Arbostella termina con successo di pubblico e di critica la XVII stagione

Il Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno ha concluso con successo la XVII stagione invernale, segnando un traguardo importante. Dieci spettacoli, replicati per tre week-end consecutivi, hanno attirato un pubblico sempre più vasto, ricevendo anche ottimi giudizi dalla critica. Un fattore che conferma il rilievo culturale e artistico del teatro nella città e nella regione.

Si è concluso con successo il XVII cartellone invernale del Teatro Arbostella "Gino Esposito" di Salerno. Dieci gli spettacoli messi in scena da fine settembre fino alla scorsa domenica, replicati per tre week-end consecutivi e accolti da un pubblico sempre più numeroso. Una stagione brillante e apprezzata, caratterizzata da testi mai banali e da una miscela riuscita tra autori classici e contemporanei. Sul palco interpreti che, pur appartenendo al circuito amatoriale, hanno dimostrato una qualità scenica di alto livello: tra questi Sasà Palumbo, Patrizia Pozzi, Rino Grillo, Ernesto Mignano, Gaetano Troiano, Marco Reggiani, Eduardo Di Lorenzo, Felice Pace e Francesco Delli Priscoli.

