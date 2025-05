Taglio del nastro al via la Fiera dell' Auto | quest' anno un plus gastronomico

San Michele Salentino accoglie con entusiasmo la IX edizione della Fiera dell’Auto, inaugurata con un taglio del nastro. Quest’anno, oltre alle ottime occasioni automobilistiche, una novità gastronomica arricchisce l’evento, che si svolge fino al 2 giugno a Borgo Ajeni. La mostra rappresenta la più grande esposizione del Centro-Sud Italia, attirando appassionati e visitatori da tutta la regione.

SAN MICHELE SALENTINO - Inaugurata a San Michele Salentino la IX Edizione della "Fiera dell'Auto". Fino al 2 giugno, a Borgo Ajeni, zona Pip, sarà dunque possibile visitare la più grande esposizione d'auto d'occasione del Centro- Sud Italia. Hanno partecipato al taglio del nastro, oltre a.

Taglio del nastro per la Fiera di Sant’Ubaldo. Devozione, socialità e tradizione pisana

Il taglio del nastro ha dato il via alla 46esima edizione della Fiera di Sant’Ubaldo, un evento che celebra la devozione, la socialità e la tradizione pisana.

Una via a Rita Paroni, il taglio del nastro. Prossimo appuntamento per la Politkovskaja

Un significativo tributo all'impegno e alla dedizione di Rita Paroni, storica ostetrica, è in arrivo a Udine con l'intitolazione di una nuova via a suo nome.

Via Rita Paroni, il taglio del nastro per la strada dedicata all'ostetrica

Domani, 13 maggio, alle ore 16, il Comune di Udine celebrerà il taglio del nastro per la nuova via dedicata a Rita Paroni, ostetrica di grande valore.

