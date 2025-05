Superman | svelata l' identità di uno dei personaggi più misteriosi del film di James Gunn

Superman svela finalmente l'identità di uno dei personaggi più misteriosi del film di James Gunn. Fino ad ora conosciuto come Baby Joey, il reveal si avvicina, mentre il merchandising inonda i negozi, alimentando la curiosità dei fan. Scopri chi si nasconde dietro questo nome e cosa ciò significa per il nuovo universo diretto da Gunn.

Fino ad oggi l'identità di questo personaggio era stata etichettata semplicemente con il nome di Baby Joey, ma di chi si tratta in realtà? Man mano che ci avviciniamo all'uscita del film Superman di James Gunn, il merchandising che continua ad arrivare sugli scaffali comincia ad essere molto più rivelatore. La scorsa settimana sono state condivise online alcune foto del set del Laboratorio Luthorcorp con le action figure di Superman (David Corenswet), Mr. Terrific (Edi Gathegi), Metamorpho (Anthony Carrigan) e Lex Luthor (Nicholas Hoult) con la sua tuta verde; il set comprendeva anche Krypto e un misterioso neonato verde indicato come il dispettoso "Baby Joey".

