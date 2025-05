Superenalotto a Desenzano la tabaccaia del 6 milionario | Siamo felicissimi Il vincitore? Non sappiamo proprio chi sia

A Desenzano del Garda, la tabaccaia del 6 milionario rivela l’emozione di aver scoperto di aver vinto al Superenalotto, senza però conoscere ancora il fortunato vincitore. È un momento di grande felicità e sorpresa, che ha riempito di entusiasmo la comunità locale, mentre la strada verso il mistero dell’identità del vincitore si fa sempre più intrigante.

Desenzano del Garda (Brescia), 23 maggio 2025 – “Sono felicissima, ho scoperto del 6 al Superenalotto ieri sera intorno alle 21.30, 22 e devo dire che l'emozione è stata davvero molto forte". Non capita certo tutti i giorni di essere al centro di una vincita super milionaria nell’ambito del concorso del Superenalotto. Contattata da Agipronews, non nasconde tutto il proprio entusiasmo Eleonora Bocchio, titolare dell'omonimo punto vendita via Durighello 4, a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, dove giovedì 22 maggio è stato centrato un "6" al SuperEnalotto da 35. 🔗Leggi su Ilgiorno.it