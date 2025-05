Superenalotto a Desenzano la tabaccaia del 6 milionario | Il vincitore? Spero sia una persona del paese che ne ha bisogno

A Desenzano del Garda, una tabaccaia ha scoperto di aver vinto il 6 al Superenalotto, sorprendendo l’intera comunità. Il jackpot da milione è stato conquistato ieri sera, portando emozione e speranza. La vincitrice, felice e nel sincero desiderio di aiutare chi ne ha bisogno, rappresenta un momento di grande fortuna e solidarietà per il paese.

Desenzano del Garda (Brescia), 23 maggio 2025 – “Sono felicissima, ho scoperto del 6 al Superenalotto ieri sera intorno alle 21.30, 22 e devo dire che l'emozione è stata davvero molto forte. Spero che i soldi vadano ad una persona del paese che ne ha bisogno ". Non capita certo tutti i giorni di essere al centro di una vincita super milionaria nell’ambito del concorso del Superenalotto. Contattata da Agipronews, non nasconde tutto il proprio entusiasmo Eleonora Bocchio, titolare dell'omonimo punto vendita via Durighello 4, a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, dove giovedì 22 maggio è stato centrato un "6" al SuperEnalotto da 35. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Superenalotto a Desenzano, la tabaccaia del 6 milionario: “Il vincitore? Spero sia una persona del paese che ne ha bisogno”

Superenalotto a Desenzano, la tabaccaia del 6 milionario: "Siamo felicissimi. Il vincitore? Non sappiamo proprio chi sia"

A Desenzano del Garda, la tabaccaia del 6 milionario rivela l’emozione di aver scoperto di aver vinto al Superenalotto, senza però conoscere ancora il fortunato vincitore.

Superenalotto, centrato il 6 da oltre 35 milioni di euro a Desenzano del Garda

Un superlavoro da oltre 35 milioni di euro ha premiato un fortunato vincitore al Superenalotto a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.

Superenalotto, centrato il 6 da 35,4 milioni a Desenzano: «Anche due 5 nella stessa tabaccheria». A Cantù un 5+ da 511mila euro

Due importanti vincite hanno Salvato la serata di giovedì 22 maggio al Superenalotto: un jackpot da 354 milioni a Desenzano e due 5, di cui uno da 511mila euro a Cantù.

Superenalotto a Desenzano, la tabaccaia del 6 milionario: "Siamo felicissimi. Il vincitore? Non sappiamo proprio chi sia"

Come scrive msn.com: Eleonora Bocchio è la titolare del punto vendita di via Durighello dove una giocata di 5 euro ha portato a una vincita da 35 milioni di euro. “Se il fortunato volesse ringraziarci, anche anonimamente, ...

Desenzano e la maxi vincita al SuperEnalotto, caccia al nuovo Paperone: residente o turista?

Segnala ilgiorno.it: La schedina giocata alla Tabaccheria di Eleonora Bocchio in via Durighello 4, frazione di Rivoltella (non nuova ai colpi di fortuna) ...

SuperEnalotto: centrato a Desenzano del Garda (BS) un 6 da 35,4 milioni di euro

Da agipronews.it: ROMA – Il SuperEnalotto regala un Jackpot da 35.415.534,71 milioni di euro: la sestina vincente (2 49 72 19 23 46 JOLLY 71 ...