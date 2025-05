Sulla via di Martino | weekend all' insegna della tradizione

Il weekend del 24-25 maggio, San Martino di Taurianova si anima con "Sulla via di Martino", un evento dedicato alla tradizione locale. Piazza Principe Umberto ospiterĂ un ricco programma di appuntamenti, tra cui un contest e la benedizione dei pennelli, celebrando il patrimonio culturale e artistico del piccolo borgo in un clima di festa e convivialitĂ .

Sabato 24 e domenica 25 maggio il piccolo borgo di San Martino di Taurianova sarĂ animato da numerosi appuntamenti all'insegna della tradizione con l'evento "Sulla via di Martino". Programma Sabato 24 maggio ore 10 avvio del contest e benedizione dei pennelli. In Piazza Principe Umberto. 🔗Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - "Sulla via di Martino": weekend all'insegna della tradizione

“Sulla Via di Martino”, cresce l’attesa per il contest d’arte di pittura murale… e non solo!

