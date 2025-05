Stranieri banditi da Harvard ora il governo Trump minaccia altre università Germania | Disastroso

Dopo la revoca della certificazione di Harvard, il governo Trump minaccia altre università, tra cui alcune in Germania, con possibili espulsioni di studenti stranieri. Questa crisi educativa rischia di compromettere le opportunità internazionali e creare un disastroso precedente nel settore dell’istruzione superiore globale.

Washington, 23 maggio 2025 – Harvard potrebbe non essere l'unica università costretta ad espellere gli stranieri dai propri corsi. Dopo la revoca della certificazione del programma per studenti dall'estero che ha colpito il prestigioso college del Massachusetts, ora il governo di Trump minaccia gli altri atenei. Lo stop alle iscrizioni degli stranieri "è un avvertimento a tutti gli atenei", ha dichiarato in un'intervista a Fox News il Segretario per la Sicurezza interna, Kristi Noem. Ci si aspetta intanto che Harvard sposti la battaglia in una sede giuridica: "L'azione del governo è illegale – ha dichiarato l'università –.