Strage di Capaci proteste per il minuto di silenzio anticipato | Avete paura del corteo La replica | No strumentalizzazioni

A Palermo, il minuto di silenzio davanti all’albero Falcone è stato osservato in anticipo rispetto alle 17.58 del 23 maggio 1992, causando proteste e polemiche. La gente, radunata in via Notarbartolo, ha contestato l’anticipazione con insulti e richieste di rispetto, sottolineando tensioni tra la commemorazione ufficiale e le reazioni spontanee, tra paura del corteo e necessità di non strumentalizzazioni.

Il minuto di silenzio, davanti all’albero Falcone, a Palermo, è stato osservato con anticipo rispetto alle 17.58, ora in cui il 23 maggio del 1992, è esploso il tritolo lungo la A19. La gente in via Notarbartolo ha contestato l’episodio urlando: “ Dieci minuti prima? Vergogna “, “Giù le mani da Falcone”. Tra loro anche Roberta Gatani, responsabile dell’associazione Casa di Paolo in memoria di Borsellino. “Hanno tolto ai cittadini palermitani il minuto in ricordo di Giovanni Falcone e delle vittime della strage. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Strage di Capaci, proteste per il minuto di silenzio anticipato: “Avete paura del corteo”. La replica: “No strumentalizzazioni”

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Il minuto di silenzio nel momento della strage di Capaci e un ritratto di Chinnici per celebrare la legalità

In occasione della Giornata per la Legalità, il Comune di Russi commemora le vittime della Strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992.

Minuto di silenzio per la strage di Capaci, l'ex presidente Grasso legge i nomi delle vittime sul palco

In occasione del minuto di silenzio per la strage di Capaci, l'ex presidente Piero Grasso ha letto i nomi delle vittime, tra cui Falcone, Borsellino e molte altre.

Milano ricorda la strage di Capaci: le sirene dei vigili del fuoco e il minuto di silenzio

A 33 anni dalla strage di Capaci, Milano ha reso omaggio alle vittime con una cerimonia ai Giardini Falcone e Borsellino.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Anniversario strage di Capaci, i giovani di Palermo scendono in piazza. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

23 maggio: la memoria, il minuto di silenzio anticipato e le polemiche

livesicilia.it scrive: PALERMO – Il minuto di silenzio delle 17:58, davanti all’albero Falcone, è stato anticipato. È la prima volta nella storia che il silenzio di via Notarbartolo viene anticipato di qualche minuto rispet ...

Strage di Capaci, all’albero Falcone minuto di silenzio osservato in anticipo

Da italpress.com: Giornata di memoria all'albero Falcone, in ricordo della strage di Capaci Pietro Grasso ha letto i nomi delle vittime ...

Strage di Capaci, polemiche a Palermo per il ‘silenzio’ anticipato

Come scrive dire.it: I partecipanti al corteo 'Non chiedeteci silenzio', giunto in via Notarbartolo e fermato a pochi metri dall'Albero Falcone, hanno gridato il loro dissenso ...