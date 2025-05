Strage di Capaci il ricordo di Mattarella nel 33esimo anniversario

Il 23 maggio 2025 ricorre il 33° anniversario della strage di Capaci, un tragico attentato mafioso che costò la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Un ricordo indelebile di sacrificio e lotta alla mafia, celebrato dal presidente Mattarella, che rinnova l'auspicio di una società più giusta e libera dalla criminalità organizzata.

Sono trascorsi 33 anni dalla strage di Capaci, l’attentato di stampo terroristico-mafioso compiuto da Cosa Nostra il 23 maggio 1992 in cui rimasero uccisi il magistrato antimafia Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Gli attentatori fecero esplodere una carica composta da tritolo, Rdx e nitrato d’ammonio su un tratto dell’autostrada A29 mentre vi transitava il giudice. Oltre alle quattro vittime vi furono 23 feriti. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Strage di Capaci, il ricordo di Mattarella nel 33esimo anniversario

A Cefalù i “Tre giorni per la legalità”: incontri a tema e un corteo nel ricordo della strage di Capaci

A Cefalù, dal 21 al 23 maggio, si rinnova l’appuntamento con i "Tre giorni per la legalità". Tre giorni di incontri e un corteo in memoria della strage di Capaci, dedicati alla riflessione sul valore della legalità.

Strage di Capaci: il ricordo 33 anni dopo

Trentatré anni fa, l’attentato di Capaci segnò un punto di svolta nella lotta contro la mafia. La strage costò la vita al magistrato Giovanni Falcone, a sua moglie Francesca Morvillo e a tre agenti della scorta.

Mattarella chiede di non darla vinta alla mafia e al 33esimo anniversario della strage di Capaci invita a non dimenticare quella che è una “profonda ferita della storia repubblicana”

In occasione del 33° anniversario della strage di Capaci, il Presidente Mattarella invita a non dimenticare e a non cedere alla mafia.

