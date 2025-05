Strage Capaci Meloni Governo sempre in prima linea contro la criminalità

Il governo Meloni si distingue ancora una volta per la sua fermezza contro la criminalità, dimostrando impegno costante nella lotta alla mafia. In occasione della Giornata della Legalità, si ricorda il sacrificio di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e tutte le vittime, simboli di un impegno imprescindibile per difendere i principi di giustizia e legalità nel paese.

ROMA (ITALPRESS) – “Il 23 maggio è la Giornata della Legalità, in memoria delle vittime della mafia. Ricordiamo Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, gli agenti della scorta, tutti coloro che hanno sacrificato la vita per difendere i valori della legalità. E con loro, ogni vittima caduta per mano mafiosa. Il loro esempio e il loro ricordo continuano a guidare la nostra azione. Anche in loro nome, il Governo è e sarà sempre in prima linea nella lotta contro ogni forma di criminalità. Senza tregua, senza compromessi. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Altri articoli sullo stesso argomento

Strage Capaci, Meloni “Governo sempre in prima linea contro la criminalità”

Il 23 maggio, in occasione della Giornata della Legalità, il governo Meloni rinnova l'impegno nella lotta contro la criminalità, ricordando le vittime della mafia come Giovanni Falcone e Francesca Morvillo.

Governo, da Conte a Meloni, come cambiano i rapporti col Parlamento

L'analisi di Bistoncini Partners offre un'illuminante panoramica sui trend attuali dell'attività legislativa in Italia.

Governo, La Russa: “Meloni è punto di riferimento mondiale”

Nel panorama politico globale, il governo di Giorgia Meloni si afferma come un punto di riferimento. Ignazio La Russa elogia la presidente del Consiglio, ricordando le sfide affrontate durante la campagna elettorale, quando le sue ambizioni venivano derise.

Se ne parla anche su altri siti

33 anni fa la strage di Capaci, attentato al giudice Falcone; Vito, Antonio, Rocco. Uomini dello Stato uccisi per proteggerne altri; Conte alla Camera: “Tutti in piedi per condannare lo sterminio a Gaza”; Trentatré anni dalla Strage di Capaci: il ricordo di Giovanni Falcone. 🔗Ne parlano su altre fonti

Strage Capaci, Meloni “Governo sempre in prima linea contro la criminalità”

Come scrive iltempo.it: ROMA (ITALPRESS) – “Il 23 maggio è la Giornata della Legalità , in memoria delle vittime della mafia. Ricordiamo Giovanni Falcone, ...

Strage Capaci, Meloni "Governo sempre in prima linea contro criminalità"

Segnala laprovinciacr.it: ROMA - "Il 23 maggio è la Giornata della Legalità, in memoria delle vittime della mafia. Ricordiamo Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, gli agenti della scorta, tutti coloro che hanno sacrificato la ...

La strage di Capaci 33 anni dopo: Mattarella: "Ferita profonda, vigilanza alta per guardare al futuro". Meloni ricorda Falcone

Come scrive gazzettadelsud.it: Capaci, 1992 . «L'attacco feroce e sanguinario che la mafia compì trentatrè anni or sono e che ripeté poche settimane più tardi in via D’Amelio a ...