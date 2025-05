Strage Capaci Mattarella | Dare continuità all’opera di sradicamento della mafia Cogliere le sue trasformazioni

Il presidente Mattarella ha ribadito l'importanza di sostenere l’impegno nella lotta alla mafia, riconoscendo le sue trasformazioni e la necessità di mantenere viva la memoria di Falcone. Solo una strategia continua e condivisa può sradicare definitivamente questa piaga, affermando che, sebbene la mafia abbia avuto un inizio, anche la sua fine è possibile grazie all’impegno di tutta la società e delle istituzioni.

“La mafia, come ogni fatto umano, ha avuto un inizio ed avrà anche una fine”: questo ripeteva Falcone, sollecitando coerenza e impegno educativo, spronando chiunque nella società a fare la propria parte insieme alle istituzioni, a ogni livello. La mafia ha subìto colpi pesantissimi, ma all’opera di sradicamento va data continuità, cogliendo le sue trasformazioni, i nuovi legami con attività economiche e finanziarie, le zone grigie che si formano dove l’impegno civico cede il passo all’indifferenza”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Strage Capaci, Mattarella: “Dare continuità all’opera di sradicamento della mafia. Cogliere le sue trasformazioni”

Scopri altri approfondimenti

Mattarella chiede di non darla vinta alla mafia e al 33esimo anniversario della strage di Capaci invita a non dimenticare quella che è una “profonda ferita della storia repubblicana”

In occasione del 33° anniversario della strage di Capaci, il Presidente Mattarella invita a non dimenticare e a non cedere alla mafia.

Mattarella “La Strage di Capaci è una ferita tra le più profonde della nostra storia”

Il 23 maggio di trentatré anni fa, la tragica strage di Capaci segnò una delle pagine più oscure della storia italiana.

Mattarella “La Strage di Capaci è una ferita tra le più profonde della nostra storia”

La strage di Capaci rappresenta una delle ferite più profonde della nostra storia repubblicana. Trenta-tre anni fa, la mafia causò morte e distruzione in un attacco feroce e sanguinario, segnando un doloroso ricordo che riempie ancora il cuore del Paese.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Strage di Capaci, Mattarella: “Dare continuità all’opera di sradicamento della mafia”; 33 anni fa la strage di Capaci, attentato al giudice Falcone; Strage di Capaci, oggi a Palermo le celebrazioni 33° anniversario della morte del giudice Falcone; Report: destra eversiva nella strage di Capaci e nel delitto di Piersanti Mattarella. Repici: Se si fosse data sufficiente attenzione alle rivelazioni fatte da Alberto Lo Cicero.... 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Strage Capaci, Mattarella: “Dare continuità all’opera di sradicamento della mafia. Cogliere le sue trasformazioni”

Scrive ilfattoquotidiano.it: “La mafia, come ogni fatto umano, ha avuto un inizio ed avrà anche una fine”: questo ripeteva Falcone, sollecitando coerenza e impegno educativo, spronando chiunque nella società a fare la propria par ...

Capaci, 33 anni dopo. Mattarella: “Una ferita tra le più profonde della nostra storia”

Come scrive dire.it: Il Presidente della Repubblica: "La mafia ha subìto colpi pesantissimi, ma all'opera di sradicamento va data continuità, cogliendo le sue trasformazioni" ...

Il ricordo della strage di Capaci, il presidente Mattarella: va data continuità allo sradicamento della mafia

gds.it scrive: «"La mafia, come ogni fatto umano, ha avuto un inizio ed avrà anche una fine": questo ripeteva Falcone, sollecitando coerenza e impegno educativo, spronando ...