Strage Capaci centinaia di persone all’albero di Falcone | osservato un minuto di silenzio

In occasione del 33esimo anniversario della strage di Capaci, centinaia di persone, tra cui molti giovani, si sono radunate a Palermo per ricordare il giudice Giovanni Falcone, le vittime e la lotta contro la mafia. Il corteo si è concluso di fronte all’albero dedicato a Falcone, dove è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di quegli eroi caduti.

Il corteo in occasione del 33esimo anniversario della strage di Capaci, in cui furono uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie, Francesca Morvillo, e tre agenti della scorta, si è concluso davanti all’ albero dedicato a Falcone, a Palermo. Centinaia di persone, tra cui tantissimi giovani, si sono strette in un abbraccio ideale mentre venivano letti i nomi delle vittime innocenti della mafia, e alla fine è stato osservato un minuto di silenzio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Strage Capaci, centinaia di persone all’albero di Falcone: osservato un minuto di silenzio

