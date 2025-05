Stavolta Chiara Ferragni ha pienamente ragione | la pessima figura di Myrta Merlino

Chiara Ferragni ha ragione: la nervosa apparizione di Myrta Merlino e l'atteggiamento insistente di un giornalista di Pomeriggio 5 sono inaccettabili. Dopo un evento sulla violenza di genere, il tentativo di pressare Ferragni con domande continue dimostra poca sensibilità e rispetto, mettendo in discussione il ruolo di chi dovrebbe mediatori e garanti del rispetto.

Alla fine di un evento sulla violenza di genere, un giornalista di Pomeriggio 5 ha seguito Chiara Ferragni nei corridoi, tentando di farle delle domande. Lei ha spiegato che non avrebbe potuto rispondere a nulla, se non a quello che aveva già detto, ma lui ha insistito. Un uomo della sicurezza ( non un bodyguard di Ferragni ), quindi, ha tentato di allontanarlo. Chiara ha ribadito, con gentilezza, di essere lì per un motivo preciso e non per parlare d'altro e che non è professionale insistere, così il giornalista le ha detto « Non faccia come Fedez che vuole insegnare a noi giornalisti come fare il nostro lavoro ».