Star Wars | Ryan Reynolds vuole realizzare un film vietato ai minori ma non come protagonista

Ryan Reynolds, celebre per Deadpool e Wolverine, ha svelato di voler realizzare un film vietato ai minori ambientato nell'universo di Star Wars, ma senza essere il protagonista. La sua proposta mira a portare nuova sperimentazione e trasparenza in un franchise intramontabile, sfruttando il suo talento e il suo entusiasmo per un progetto innovativo e audace.

L'attore, sceneggiatore e produttore Ryan Reynolds ha rivelato di aver proposto la realizzazione di un film vietato ai minori ambientato nell'universo di Star Wars. Ryan Reynolds ha portato al successo Deadpool & Wolverine, rendendolo il film vietato ai minori con i migliori incassi di sempre e la star canadese ha ammesso che sarebbe interessato a fare qualcosa di analogo anche con la saga di Star Wars. Durante il podcast The Box Office condotto da Scott Mendelson, l'attore ha rivelato che ha già proposto l'idea ai vertici della Disney.

