Il grande caldo è alle porte, con temperature altissime che si fanno sentire. I primi giorni di maggio avevano illuso per il bel tempo, ma l’instabilità ha prevalso nel resto del mese. Ora, però, una nuova svolta climatica si profila all’orizzonte, promettendo condizioni più stabili. Sarà ricordato come un maggio instabile e piovoso, ma presto arriveranno giorni di sole e caldo più intenso.

I primi giorni di Maggio ci avevano illuso con cieli sgombri da nubi e grande caldo ovunque. L’instabilità meteorologico ha caratterizzato il resto del mese ma, finalmente, siamo vicini a una nuova svolta decisamente favorevole Sarà ricordato come un Maggio decisamente instabile e piovoso quello che si sta per concludere. La gradevolissima parentesi soleggiata e. L'articolo Sta arrivando il grande caldo, da questa data temperature altissime Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Sta arrivando il grande caldo, da questa data temperature altissime

Meteo: l’Estate si avvicina, bolla calda dal Sahara verso il Mediterraneo; Meteo: l’Estate si avvicina, bolla calda dal Sahara verso il Mediterraneo; CALDO e TEMPORALI dell’Estate 2025 fuori controllo: El Niño e le forzanti meteo locali; Fine del maltempo: ecco le news meteo che dovete sapere. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Meteo: Caldo, arriva o no? Cosa sta per succedere alle Temperature

Riporta ilmeteo.it: La vigilia del weekend, dunque, si preannuncia come la giornata meno calda della settimana su tutto il territorio, complice anche una residua instabilità ancora attiva al Sud. Nel corso del fine ...

Caldo da record a giugno, in queste zone le temperature saranno altissime

Scrive temporeale.info: Arrivano importanti e clamorosi cambiamenti riguardo il meteo. Nelle prossime settimane è in arrivo un caldo a dir poco incredibile.

L’assaggio del Meteo d’ESTATE sta finendo, nel modo peggiore

Secondo msn.com: Ultime ore all'insegna del miglioramento meteo, ultime ore all'insegna di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale che ha fatto impennare ...