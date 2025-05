Sport inclusivo Bellissima iniziativa ieri a Terranuova

Ieri a Terranuova Bracciolini si è svolta la prima emozionante partita del progetto “Calcio Champagne”, un'iniziativa inclusiva e innovativa promossa da Arkadia e ASD Terranuova Traiana. L'evento, tenutosi allo stadio Mario Matteini, ha testimoniato l'importanza dello sport come strumento di integrazione e comunità, coinvolgendo atleti di tutte le abilità.

Arezzo, 23 maggio 2025 – Si è svolta ieri pomeriggio, allo stadio comunale Mario Matteini di Terranuova Bracciolini, la prima partita del progetto “Calcio Champagne”, un’iniziativa innovativa e inclusiva promossa da Arkadia e ASD Terranuova Traiana, con il patrocinio del Comune di Terranuova Bracciolini. In campo, per una partita amichevole, i ragazzi e le ragazze di Arkadia e gli amici dell’Olmoponte Santa Firmina. Un pomeriggio di emozioni autentiche, fatto di sorrisi, abbracci, fatica condivisa e passaggi che valgono più di un gol. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sport inclusivo. Bellissima iniziativa ieri a Terranuova

