Spiagge ispezioni della Guardia di Finanza in stabilimenti e bar | attività sospese e maxi-multe

Le ispezioni della Guardia di Finanza lungo la costa cesenate segnano un’intensificazione dei controlli nelle spiagge e negli stabilimenti balneari, con attività sospese e sanzioni. L'operazione della Stazione Navale di Rimini mira a garantire correttezza e legalità nel settore turistico, contribuendo a preparare la riviera per la stagione estiva e a tutelare sia commercianti che visitatori.

Tocca anche il la costa cesenate che si prepara alla stagione estiva, l'operazione delle fiamme gialle della Stazione Navale di Rimini che hanno intensificato le attività di controllo economico del territorio lungo la fascia costiera, ponendo particolare attenzione al settore turistico-balneare.

