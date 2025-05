Speranza contro rara forma Sla lo studio | In 2 casi risposte sorprendenti

La speranza si intreccia con la scienza nella lotta contro la rara forma di SLA. Neil Shneider, neurologo della Columbia University, con sincerità e dedizione, ascolta i pazienti volontari alle terapie sperimentali, offrendo un fragile sorriso di speranza. Un equilibrio tra realismo e ottimismo, che sorprende e dà coraggio a chi affronta questa sfida difficile.

(Adnkronos) – Quando Neil Shneider, neurologo e scienziato della Columbia University, parla con i suoi pazienti affetti da Sla che si offrono volontari per terapie sperimentali, cerca di essere onesto fino in fondo. "Mi chiedono sempre: 'Cosa posso sperare di ottenere?' – racconta – E io rispondo che, nella maggior parte degli studi clinici, la

