spaventosa tromba d aria nel trevigiano le raffiche di vento e i tetti scoperchiati – video

Una violenta tromba d’aria ha devastato il Trevigiano e il Vicentino, causando danni estesi a Onigo e Bagol. Raffiche di vento incredibili e alberi sradicati sono stati ripresi in video, evidenziando la forza distruttiva di questo downburst e tornado. Scene di tetti scoperchiati e devastazione testimoniano l'impatto di questa potente tempesta sulla zona.

Downburst nel Trevigiano e trombe d'aria con forte raffiche di vento anche nel Vicentino. Nel video, i danni a Onigo, che hanno colpito in modo particolare il cimitero e la casa degli alpini, col tetto scoperchiato. Numerosi gli alberi sradicati. In una seconda clip, il passaggio del tornado a Bagolino, sempre in provincia di Treviso. I contributi sono stati pubblicati da Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa.