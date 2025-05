Spaccio in via Canova tre arresti | cocaina hashish e denaro in casa

Nella serata di giovedì, i carabinieri di Firenze Legnaia hanno smantellato una base di spaccio in via Canova, arrestando tre uomini e sequestrando cocaina, hashish e denaro in casa. L'intervento ha evidenziato un'importante operazione antidroga nella zona di Legnaia, contribuendo alla sicurezza cittadina.

Firenze, 23 maggio 2025 - Una base operativa dello spaccio smantellata in via Canova, nella zona di Legnaia. Nella serata di giovedì, i carabinieri della Stazione di Firenze Legnaia hanno arrestato tre uomini – un italiano del 1980 e due cittadini marocchini, rispettivamente del 2001 e 2002 – per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, impegnati in un servizio mirato di contrasto al traffico di droga nella zona, hanno notato l’italiano, già noto alle forze dell’ordine, cedere una dose di cocaina a un passante nei pressi del condominio dove abita. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spaccio in via Canova, tre arresti: cocaina, hashish e denaro in casa

