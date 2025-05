Southampton v Arsenal – formazione statistiche e anteprima

Anteprima di Southampton-Arsenal 2025: analisi delle formazioni, statistiche e previsioni per il match di Gameweek 38 alla St Mary’s. I Gunners mirano alla conquista del titolo, mentre i Saints cercano di chiudere la stagione con un buon risultato. Scopri tutte le ultime novità e pronostici per un confronto decisivo nella parte alta della Premier League.

2025-05-23 19:28:00 Breaking news: Anteprima della partita per Southampton v Arsenal. Gameweek 38 della Premier League presenta una gomma morta a St Mary’s, come il secondo classificato dell’host di Southampton su Southampton. Mentre i Gunners sono quasi confermati matematicamente come medaglie d’argento di questa stagione, i santi si stanno preparando a dire addio al volo più alto dopo una brutale campagna. L’Arsenal entra in gioco sul retro di una vittoria per 1-0 sul Newcastle, grazie al 19 ° contributo del Gol della stagione di Declan Rice. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Southampton v Arsenal – formazione, statistiche e anteprima

Premier League: LIVE Everton-Southampton. Poi tocca al Nottingham, alle 17:30 Arsenal-Newcastle

Domenica di Premier League con grandi match della 37ª giornata. Si inizia con Everton-Southampton, poi alle 17:30 tocca a Nottingham-Arsenal-Newcastle.

Sané, l’Arsenal fa sul serio. Il tedesco via a zero potrebbe tornare in Premier, con i Gunners che insediano il rinnovo

L'Arsenal sta intensificando i suoi sforzi per riportare Leroy Sané in Premier League. Il tedesco, attualmente al Bayern Monaco e in scadenza di contratto, potrebbe lasciare la Bundes per un nuovo capitolo con i Gunners, che puntano a battere il club bavarese nel tentativo di rinnovare il suo contratto.

Juventus, occhi in casa Arsenal: Conte a mani vuote

La Juventus guarda in casa Arsenal per rinforzare la propria rosa, mentre Antonio Conte si trova a fare i conti con una fase difficile.

