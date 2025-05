sorrento l inchiesta che ha portato all arresto del sindaco nata dagli appalti al collaboratore di pina picierno

Un’inchiesta scottante ha portato all’arresto del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, originata dagli appalti affidati a Giuseppe Razzano, assistente di Pina Picierno. L’indagine sta scuotendo la città e coinvolge il mondo politico locale, sollevando importanti dubbi sull’integrità degli appalti pubblici. Il caso, rivelato da Il Fatto Quotidiano, continua a destare grande attenzione e preoccupazione.

È nata dagli appalti assegnati a Giuseppe Razzano, assistente parlamentare e collaboratore della vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno (Pd), l’inchiesta che sta terremotando Sorrento dopo l’arresto in flagranza di reato del sindaco Massimo Coppola. Ilfattoquotidiano.it ha ricostruito la genesi delle indagini: tutto è partito da un esposto all’anticorruzione comunale del 13 ottobre 2022, firmato da un politico sorrentino all’epoca in maggioranza. Metteva nel mirino sei tra gare e affidamenti del Comune di Sorrento, tra cui quello per la promozione del Brand Sorrento aggiudicata alla società di promozione “ Comunicando ” di Razzano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it