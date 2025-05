Sophia Loren incontra Al Bano e le foto diventano virali scatenando la furia del cantante | Sono disgustato

L'incontro tra Sophia Loren e Al Bano a Ginevra ha suscitato scalpore: le foto, condivise senza consenso, mostrano la diva in un momento intimo e naturale, scatenando la reazione furiosa del cantante. Disgustato per la invasione di privacy, Al Bano ha condannato questa diffusione, evidenziando come il rispetto per le celebrities debba prevalere sulla voglia di protagonismo.

Al Bano ha incontrato in Svizzera la diva del cinema Sophia Loren e le foto in cui appare l'attrice, struccata e nella tranquillitĂ della sua casa, sono state condivise senza l'approvazione delle due star. Al Bano ha fatto visita a Sophia Loren e le foto dell'incontro avvenuto a Ginevra hanno fatto il giro dei social, scatenando però l'ira del cantante. Gli scatti sono infatti stati condivisi dal collezionista di auto Daniel Iseli, mostrando la diva del cinema struccata durante la chiacchierata avuta con i due amici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sophia Loren incontra Al Bano e le foto diventano virali, scatenando la furia del cantante: "Sono disgustato"

