Sono convinta che a prescindere dall' età una donna può comunque apparire fantastica Kris Jenner a 70 anni ne dimostra a malapena 30

Credo che, indipendentemente dall'età, ogni donna possa apparire straordinaria. Kris Jenner a 70 anni sembra averne 30 di meno, alimentando il dibattito su genetica, skincare o interventi estetici. Recentemente, il suo cambio di look con un freschissimo french bob ha acceso i social. Ma qual è il vero segreto dietro il suo aspetto impeccabile?

G enetica o skincare? Chirurgia o taglio di capelli azzeccato? In questi giorni le immagini del (nuovo) viso di Kris Jenner, infiammano il dibattito sui social. Ma tutto è nato – più o meno – circa un mese fa, quando ha abbandonato il suo abituale pixie in favore di uno sbarazzino french bob. Sempre e rigorosamente in tinta brunette. Kris Jenner cambia look: con il nuovo taglio di capelli somiglia più che mai alla figlia Kim Kardashian X Leggi anche › Kris Jenner, (anche) mamma Kardashian lancerà la sua linea beauty Kris Jenner regina del gossip beauty a 70 anni. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «Sono convinta che, a prescindere dall'età, una donna può comunque apparire fantastica»... Kris Jenner a 70 anni ne dimostra a malapena 30

