Sondaggi politici chi vince fra i partiti | FdI è primo testa a testa tra Lega e Forza Italia

Secondo l'ultimo sondaggio di Termometro Politico, FdI si conferma al primo posto con il 30%, lasciando il Pd a otto punti di distanza. Tra Lega e Forza Italia si riaccende la sfida, entrambe all’8,5%. Il M5s recupera terreno, ma rimane distante dai leader. Ecco le principali tendenze del panorama politico italiano.

FdI vola al 30% mentre il Pd si ferma a otto punti di distanza. Il M5s recupera ma resta lontano dai due partiti più votati. Tra Lega e Forza Italia si riaccende la competizione: entrambi sono all'8,5%. Ecco l'ultimo sondaggio di Termometro Politico.

