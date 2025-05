Sinner | Nadal? Le parole di un campione come lui aiutano

Jannik Sinner sottolinea l'importanza delle parole di Nadal nel suo percorso: “Le sue parole mi hanno molto aiutato”. Il campione spagnolo conosce bene le caratteristiche di Sinner, sia come persona che come atleta. Durante la conferenza di Roland Garros, il giovane tennista esprime gratitudine e motivazione, evidenziando quanto il rispetto e i consigli di Nadal siano stati determinanti per lui in questa fase della carriera.

(Adnkronos) – “Le parole di Nadal mi hanno aiutato molto, mi hanno fatto bene. Lui sa come sono fatto io e collega le caratteristiche della mia persona a quelle che ho come sportivo”. Jannik Sinner parla così da Parigi, durante la conferenza stampa di presentazione del Roland Garros. In attesa dell’esordio nello Slam francese contro il transalpino Rinderknech, il numero uno al mondo è tornato sui mesi di stop legati al caso Clostebol, ringraziando il fuoriclasse spagnolo per la vicinanza. Nadal ha mostrato totale fiducia nella correttezza di Sinner, assumendo una posizione nettissima: “Ci scommetto la vita”. 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Sinner: “Nadal? Le parole di un campione come lui aiutano”

