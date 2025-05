Sinner in ginocchio la decisione è ufficiale | i tifosi stentano a crederci

Jannik Sinner si inginocchia di fronte alla sua decisione ufficiale, lasciando i tifosi increduli. Dopo una situazione complicata e le buone sensazioni di Roma, il numero uno italiano è pronto a tornare tra i big del Roland Garros. Una grande occasione per il giovane talento di conquistare il titolo più prestigioso sulla terra battuta.

Situazione complicata per il numero uno al mondo Jannik Sinner. Il tennista altoatesino scenderà in campo tra i big del Roland Garros. In molti non vedono l’ora di rivederlo in campo e dopo Roma ci sono buone sensazioni. Jannik Sinner è pronto per giocarsi la grande chance di vincere il Roland Garros, uno dei due. L'articolo Sinner in ginocchio, la decisione è ufficiale: i tifosi stentano a crederci Temporeale Quotidiano. 🔗Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Sinner in ginocchio, la decisione è ufficiale: i tifosi stentano a crederci

