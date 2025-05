S' inaugura la stele della pace nella Garitta Falcone messaggi di non violenza da tutto il mondo

In occasione del 33° anniversario della strage di Capaci, il Rotary Club Palermo Teatro del Sole inaugura la stele della pace nella Garitta Falcone, portando messaggi di non violenza da tutto il mondo. Un omaggio alla memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli agenti Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro, simbolo di legalità e speranza per il futuro.

In occasione del 33° anniversario della strage di Capaci, il Rotary Club Palermo Teatro del Sole rende omaggio alla memoria del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro, inaugurando presso la Garitta. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - S'inaugura la stele della pace, nella Garitta Falcone messaggi di non violenza da tutto il mondo

Inaugurazione Murales con la Stele della pace all’I.C. “Cavour” di Catania – FOTO e VIDEO

Si legge su newsicilia.it: CATANIA - Venerdì 16 Maggio è stato inaugurato il murales con la stele della pace generosamente donata dal Club Rotary Etna Centenario all’I.C. "Cavour" ...