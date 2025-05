Simposio TRAMA | le Nanotecnologie al Servizio dell’Immunoterapia

Il 27 maggio 2025, l'Università di Salerno ospiterà il simposio "TRAMA", dedicato all'applicazione delle nanotecnologie nell'immunoterapia. Dalle 9:00 alle 16:00, esperti si confronteranno sul ruolo della matrice extracellulare nel modulare la risposta dei macrofagi ai nanomateriali, evidenziando le potenzialità innovative di queste tecnologie nel campo biomedicale.

Il prossimo 27 maggio 2025, dalle ore 9:00 alle 16:00, l'Università degli Studi di Salerno ospiterà il simposio scientifico intitolato "TRAMA – Role of exTRAcellular MAtrix in controlling macrophage cell response to nanomaterials". L'evento si terrà presso l'Aula Magna G. Sodano dell'Edificio F3. 🔗 Leggi su Salernotoday.it