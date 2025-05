Sicilia amministrative | domenica 25 e lunedì 26 maggio alle urne nove Comuni

Domenica 25 e lunedì 26 maggio si svolgono le elezioni amministrative in nove comuni siciliani, coinvolgendo oltre 55.000 elettori. Le operazioni di voto avranno luogo rispettivamente dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15. Un importante momento di democrazia per le comunità locali, che si preparano a rinnovare i propri organi amministrativi.

Sono nove i Comuni siciliani chiamati a rinnovare i propri organi amministrativi il 25 e il 26 maggio prossimi. Gli elettori interessati sono 55.608. Le operazioni di voto si svolgeranno domenica, dalle 7 alle 23 e lunedì, dalle 7 alle 15. A essere interessati all'elezione del sindaco e dei componenti dei consigli comunali sono i seguenti Comuni, tutti commissariati: Realmonte, in provincia di Agrigento; Montemaggiore Belsito e Prizzi, nel Palermitano; Solarino, in provincia di Siracusa; Favignana, nel Trapanese; mentre, in provincia di Catania, sono chiamati alle urne Castiglione di Sicilia, Palagonia, Raddusa e Ramacca.

