Si tuffa nella Darsena e viene colpito da un malore | 57enne in fin di vita

Un uomo di 57 anni, originario della Romania, si è tuffato nella Darsena e, poco dopo, è stato colpito da un malore. Recuperato in condizioni critiche nel tardo pomeriggio di venerdì 23 maggio, è stato immediatamente trasportato in ospedale in codice rosso. La vicenda ha suscitato grande preoccupazione e sgomento tra i residenti.

Un uomo di 57 anni è stato recuperato dalla Darsena nel tardo pomeriggio di venerdì 23 maggio. Il 57enne, nato in Romania, è stato trovato in condizioni particolarmente delicate ed è stato portato in codice rosso in ospedale. La vicenda La chiamata ai soccorsi è avvenuta qualche minuto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Si tuffa nella Darsena e viene colpito da un malore: 57enne in fin di vita

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Viene pestato fino allo svenimento e colpito con una bottiglia: violenza al Foro di Senigallia, la gang incastrata da una lettera anonima

Una violenta aggressione nella movida di Senigallia ha lasciato un 46enne sanguinante e privo di sensi, colpito con una bottiglia e pestato fino allo svenimento.

Fa spesa gratis al supermercato ma viene scoperto: denunciato 36enne

Un uomo di 36 anni, straniero, è stato denunciato dai Carabinieri di Vigatto per tentato furto di generi alimentari in un supermercato della zona nord di Parma.

Scopre il furto grazie alle telecamere e torna a casa con un amico : calci, spintoni e rissa, poi il ladro viene bloccato

...l'aiuto di un amico, ha deciso di tornare a casa per affrontare la situazione. Una volta arrivati, hanno scoperto il ladro, scatenando una rissa tra calci e spintoni.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Si tuffa nella Darsena e viene colpito da un malore: 57enne in fin di vita

Segnala milanotoday.it: Un uomo di 57 anni è stato recuperato dalla Darsena nel tardo pomeriggio di venerdì 23 maggio. Il 57enne, nato in Romania, è stato trovato in condizioni particolarmente delicate ed è stato portato in ...

Si tuffa nel torrente e viene trascinato via, disperso 17enne

msn.com scrive: La segnalazione ai soccorritori è arrivata da altri giovani presenti, che sarebbero riusciti a salvare un altro ragazzo prima che venisse trascinato dall'acqua. Sul posto è stato inviato anche l ...