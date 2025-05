Si ferma a fare benzina e viene avvolto dalle fiamme Orrore in Italia l’incendio in un istante

Momenti di terrore nel cuore di Roma: un'auto in sosta per fare benzina è improvvisamente esplosa, avvolta dalle fiamme. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio tra Monteverde e Bravetta, ha causato feriti e grande spavento tra i presenti. Un'istantanea di un evento drammatico che ha sconvolto la città in un attimo.

Momenti di terrore si sono vissuti nel pomeriggio di oggi nel cuore di Roma, dove un'auto è improvvisamente andata a fuoco durante un normale rifornimento di carburante. L'incidente, avvenuto intorno alle 16 in una stazione di servizio tra i quartieri Monteverde e Bravetta, ha causato il ferimento grave del conducente, rimasto avvolto dalle fiamme mentre si trovava accanto alla pompa di benzina. Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio sarebbe scoppiato senza preavviso, forse a causa di una scintilla nei pressi del bocchettone del carburante.

