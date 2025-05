Sfilata di moda di Louis Vuitton al Palazzo dei Papi di Avignone

Louis Vuitton ha sorprendentemente presentato la sua collezione Cruise al maestoso Palazzo dei Papi di Avignone il 23 maggio. L'evento ha visto la partecipazione di celebritĂ come Pharrell Williams, Cate Blanchett e Catherine Deneuve, offrendo uno spettacolo di moda in una cornice storica unica. Un incontro di contemporaneitĂ e tradizione in un luogo simbolico.

Avignone, 23 mag. (askanews) - Una location straordinaria per la collezione Cruise di Louis Vuitton che ha sfilato al Palazzo dei Papi. Presenti Il musicista americano e direttore creativo della linea maschile di Louis Vuitton Pharrell Williams, l'attrice Cate Blanchett, l'attrice Catherine Deneuve e la first lady francese Brigitte Macron. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sfilata di moda di Louis Vuitton al Palazzo dei Papi di Avignone

