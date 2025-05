Sfida Scudetto col Cagliari | Lukaku-Raspadori dal 1? Neres ancora arma a gara in corso

L'attesa sfida scudetto tra Inter e Cagliari si avvicina, con molte incognite tra formazione titolare e strategia. Lukaku e Raspadori pronti dal primo minuto, mentre Neres si prepara a entrare a gara in corso. Una partita decisiva che potrebbe influenzare le sorti del campionato, con le scelte dei ct pronte a fare la differenza.

Definita la probabile formazione per la sfida che potrebbe valere lo scudetto.

Napoli-Cagliari e Como-Inter si giocano venerdì 23 maggio: la sfida scudetto 2025 si giocherà all’ultimo respiro

Il 23 maggio alle 20.45 si giocheranno Napoli-Cagliari e Como-Inter, sfide decisive per lo scudetto 2025.

Napoli-Cagliari, tre maxi-schermi pronti per la sfida scudetto

L'attesa cresce per l'ultima giornata di campionato: il Napoli si prepara al grande match contro il Cagliari, con tre maxi-schermi pronti ad accogliere i tifosi.

Napoli si prepara alla sfida contro il Cagliari e (la possibile) festa per il quarto Scudetto: installati 3 maxischermi! La situazione

Napoli si prepara alla sfida contro il Cagliari, con l’obiettivo di conquistare il quarto Scudetto. Per l’occasione, sono stati installati tre maxi schermi in città , pronti a trasmettere in diretta questa storica vittoria.

